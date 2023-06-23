Видео уничтожения опорного пункта ВСУ опубликовало Минобороны России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации при помощи беспилотников уничтожили опорный пункт украинских войск, который был расположен на Запорожском направлении. Соответствующее видео представило Министерство обороны РФ.

На опубликованных российским военным ведомством кадрах можно увидеть, как военнослужащие ВС России наносят массированный удар барражирующими боеприпасами по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В результате удара БпЛА квадрокоптерного типа опорный пункт ВСУ с боевиками и вооружением был уничтожен», - сказано в сообщении министерства.

Напомним, накануне Министерство обороны РФ заявило, что украинские продолжают прощупывать оборону российской армии в Запорожской области, однако никаких успехов добиться не получается. Как сказано в заявлении ведомства, что в бессильной злобе ВСУ обрушивают свой гнев на мирные города.

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