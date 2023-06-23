“У меня всё свое – глаза, скулы, нос!”: Лада Денс ответила на обвинения в пластике

Лада Денс опровергла слухи о пластике глаз и увеличении губ Фото: соцсети

Известная певица Лада Дэнс рассказала, как можно в возрасте за 45 выглядеть значительно моложе без помощи пластических хирургов. При этом она уверена, что хорошо выглядеть можно и без пластики, однако для этого придется приложить много сил.

“Я постоянно в движении. Останавливаться нельзя – заржавеешь. Я каждый день тренируюсь: либо на пилоне кручусь, либо танцую, либо бегаю на велодорожке или в лесу рядом с домом. Мой организм привык пахать”, — отметила певица.

Также она ответила всем, кто рассказывает о якобы вмешательстве руки хирурга в ее внешность. На данный момент ей не нужны никакие операции и она продолжит как можно дольше избегать хирургического вмешательства.

“У меня всё свое – глаза, скулы, нос. Возможно, когда-нибудь и решусь на столь радикальные меры, но буду тянуть до последнего”, — поделилась артистка.

Напомним, недавно KP.RU узнал у известного российского модельера и владелицы собственного модного дома Виктории Андреяновой секреты молодости Екатерины Стриженовой, которой недавно исполнилось 55, что нисколько не мешает ей поражать своей красотой и оставаться в лучшей форме.

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