Путин сменил послов России в Мьянме и Гвинее Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сменил послов РФ в Мьянме и Гвинее. Соответствующие указы главы государства были опубликованы в пятницу, 23 июня, на сайте правовой информации.

Так, послом России в Мьянме стал Искандер Азизов. В свою очередь, с этой должности был освобожден Николай Листопадов.

На пост посла РФ в Гвинее назначен Алексей Попов. Он сменил в данной должности Вадима Разумовского.

Азизов до этого назначения работал послом России в Монголии. Попов с 2021 года занимал кресло заместителя директора департамента кадров министерства иностранных дел России.

Сайт KP.RU писал, что ранее российский лидер назначил российским послом в Ватикане Ивана Солтановского, освободив от этой должности Александра Авдеева. Кроме того, накануне глава государства также подписал указ о назначении Ивана Волынкина новым послом РФ в Туркменистане.