Минобороны РФ: ВСУ продолжают активные попытки наступления на трех направлениях

МО РФ: ВСУ продолжают активные попытки наступательных действий на трех направлениях Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают активно предпринимать попытки наступления на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Министерство обороны России в своей ежедневной сводке от 23 июня 2023 года.

Так, в течение суток активнее всего враг действовал на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

По данным российского оборонного ведомства, в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", авиации и артиллерии на Времевском выступе на Южно-Донецком направлении были отражены три атаки ВСУ. На Донецком направлении группировкой войск "Южный" были успешно отражены четыре атаки противника.

Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожило 444 самолета украинских войск, 10297 танков, 4751 беспилотников и 426 зенитных ракетных комплексов.

Ранее сайт KP.RU писал, что, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, ВСУ снизили активность и занимаются перегруппировкой на фоне существенных потерь в зоне СВО.