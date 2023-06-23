Российские военные пресекли деятельность двух украинских ДРГ в Запорожской области Фото: REUTERS

Министерство обороны Российской Федерации в пятницу, 23 июня, в очередной сводке проинформировало о пресечении деятельности двух групп украинских диверсантов в Запорожской области.

«На Положском тактическом направлении, а также в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры из двух населенных пунктов на Южно-Донецком направлении, которые защищают бойцы группировки «Восток». Отмечалось, что село Садовое в Запорожской области неоднократно подвергалось обстрелам ВСУ. Но сейчас оно находится полностью под контролем российских сил. В Минобороны подчеркнули, что информация, что якобы село Урожайное контролируется украинской армией, также не соответствует действительности.

Министр обороны России Сергей Шойгу 22 июня доложил, что ВСУ снизили активность и занимаются перегруппировкой. По словам министра, после проведения активных боевых действий в течении 16 дней противник понес существенные потери.