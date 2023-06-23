Минобороны: ПВО России сбила 15 управляемых авиабомб JDAM и ракет HIMARS

Минобороны: ПВО России сбила 15 американских управляемых авиабомб JDAM Фото: Минобороны РФ

Минобороны России сообщило, что российские подразделения ПВО за прошедшие сутки сбили 15 реактивных снарядов американских РСЗО HIMARS и планирующих авиабомб JDAM, 11 украинских беспилотников и четыре ракеты комплексов “Точка-У”.

“Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре тактические ракеты "Точка-У", а также 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США”, — следует из новой сводки ведомства о ходе спецоперации на Украине.

Напомним, недавно американское издание New York Times со ссылкой на военных экспертов сообщило, что украинская армия, в отличие от российской, не может прикрыть свои войска системами ПВО из-за точной работы российской артиллерии и авиации, поэтому бойцы ВСУ в текущем наступлении становятся очень уязвимы к атакам с воздуха.

Телеканал CNN также недавно сообщил, что летчики ВВС Украины “умоляют” ускорить поставки американских истребителей F-16 из-за тотального превосходства российской армии в воздухе.