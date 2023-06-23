Глава МВД Украины заявил о предстоящих учениях Фото: REUTERS

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в ближайшие дни состоятся учения по реагированию на случаи возможных угроз при чрезвычайных происшествиях на Запорожской атомной электростанции (АЭС).

«Мы проведем соответствующие учения с перекрытием дорог и соответствующим разворотом санитарных блокпостов, где мы будем проверять радиацию. Все оборудование по измерению радиации, которое у нас есть, оно откалибровано и готово к работе», - заявил украинский министр.

Кроме того, Клименко отметил, что на сегодняшний день были развернуты штабы для разработки, а также донесения до украинских граждан правил поведения при чрезвычайных происшествиях.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал «чудовищной ложью» слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва якобы намерена подорвать Запорожскую АЭС. Кроме того, домыслы Киева опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.