Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 40 военных на Херсонском направлении Фото: Александр КОЦ

Минобороны России сообщило, что на херсонском направлении украинская армия за сутки потеряла более 40 бойцов, а также несколько единиц военной техники, в том числе американскую гаубицу.

“На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США”, — следует из свежей сводки ведомства о ходе спецоперации на Украине.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщил, что с начала активных наступательных действий ВСУ потеряли свыше 13 тысяч военнослужащих, а также сотни единиц бронетехники, в том числе от западных союзников.

Президент России Владимир Путин отметил, что такие потери показывают готовность Запада поддерживать текущий конфликт в активной фазе до последнего украинца.

При этом, по мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, Владимир Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине, а некоторые союзники Зеленского уже в панике из-за потерь техники ВСУ в текущем наступлении.