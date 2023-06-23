Мария Погребняк показала эксклюзивные фото со съемок «Новых звезд в Африке» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На прошлой неделе, в воскресенье, 18 июня, завершился четвертый сезон экстремального реалити-шоу «Новые звезды в Африке». Блогер Мария Погребняк стала одной из финалисток, а накануне она поделилась со своими подписчиками эксклюзивными кадрами с шоу.

Блогер была единственной участницей, прожившей в лагере с первого выпуска и до самого финала. Погребняк в своем посте рассказала, как ей удалось примириться с соперниками, уточнив, что все это произошло на костюмированной африканской вечеринке.

«Мы даже сдружились. Правда, примирение длилось всего восемь часов», - заявила она.

Мария Погребняк показала эксклюзивные фото со съемок «Новых звезд в Африке» Фото: из соцсетей

Погребняк отметила, что на кадре решила «удалить» одного из участников шоу, однако не назвала его имя. Тем не менее фанаты отметили, что со снимка «пропала» актриса Наталья Бардо, с которой блогер долгое время конфликтовала.

Ранее Наталья Бардо высмеяла обвинения в предательстве в шоу «Новые звезды в Африке», отметив, что всем участникам шоу стоило думать о себе.