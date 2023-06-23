Российские военные пресекли деятельность двух групп диверсантов в Харьковской области Фото: REUTERS

Министерство обороны России в пятницу, 23 июня, в очередной сводке рассказало, что за прошедшие сутки в Харьковской области российскими военнослужащими была остановлена работа двух групп украинских диверсантов.

«В районе населенного пункта Тимковка Харьковской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские военные в минувшие сутки пресекли деятельность и двух украинских ДРГ в районе Ямполовки в Донецкой Народной Республике и в районе Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике.

Напомним, в конце мая стало известно о том, что группа украинских диверсантов пробралась на территорию Грайворонского округа в Белгородской области. Однако украинские националистические формирования были заблокированы и разгромлены во время контртеррористической операции, а их остатки отброшены из региона на территорию Украины. Всего в ходе операции было уничтожено свыше 70 террористов, четыре боевые машины пехоты и пять пикапов.