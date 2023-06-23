Запад может начать поставки F-16 на Украину к началу 2024 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада могут начать первые поставки истребителей-бомбардировщиков F-16 на Украину уже в первые месяцы 2024 года. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на свои источники.

Точные сроки первых поставок Киеву пока не установлены. Кроме того, на Западе не решили, какие страны будут поставлять киевскому режиму F-16, но для них наиболее предпочтительным вариантом являются Дания и Нидерланды, которые возглавляют инициативу по обучению украинских летчиков.

Напомним, сайт KP.RU писал, что Запад планирует обучать украинских военных пилотировать F-16 на полигонах в Румынии.

Бывший сотрудник Белого Дома Пол Крейг Робертс назвал поставки F-16 Украине "безумием Вашингтона", которое приближает мир к ядерной войне.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переданная Украине военная техника стран Запада "горит за милую душу".