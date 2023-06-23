Песков: отношения России и Африки не могут быть направлены против третьих стран

Песков ответил Макрону на слова про Россию и Африку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия развивает добрые конструктивные отношения со всеми странами Африки, которые не могут быть направлены против третьих стран. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы является дестабилизирующей силой в Африке.

По словам Пескова, РФ развивает добрые конструктивные отношения со всеми странами Африки, которые основаны на взаимной уважении и учете озабоченностей друг друга.

"Эти отношения никоим образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России.

Напомним, 17 июня президент РФ Владимир Путин провел встречу с лидерами стран Африки, в ходе которой российский лидер показал африканской делегации стамбульский договор о безопасности Украины, который был отвержен Киевом.