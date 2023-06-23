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НовостиОбщество23 июня 2023 12:27

Киркоров выдвинул свою версию гибели батискафа "Титан": певец верит в мистику

Киркоров призвал не беспокоить места упокоения после гибели экипажа батискафа "Титан"
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Киркоров призвал не беспокоить места упокоения после гибели экипажа батискафа "Титан"

Киркоров призвал не беспокоить места упокоения после гибели экипажа батискафа "Титан"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный артист России, исполнитель Филипп Киркоров прокомментировал гибель экипажа батискафа "Титан". По словам певца, ему до последнего верилось в чудо.

"И снова с этим великим кораблем связана трагедия, и снова совпадения, мистика даже какая-то", - отметил певец в своем телеграм-канале.

Также по словам Киркорова, оставшиеся на дне океана обломки "Титаника" являются местом упокоения, потому не стоит его тревожить ради развлечения.

"Нельзя, друзья, нельзя "играться" в такое, беспокоить место трагедии, которое видело боль, трагедию и отчаяние. Вот и снова "Титаник" забрал жизни", - добавил Киркоров.

Кроме того, по мнению артиста, после данного происшествия необходимо прекратить спуски к утонувшему судну. Это не место для развлечений, считает исполнитель.

Напомним, 19 июня стало известно о пропаже в Атлантическом океане подводного спускаемого аппарата, который используется для доставки туристов к затонувшему "Титанику". Вечером в четверг, 22 июня, на дне Атлантического океана были найдены обломки, после их осмотра члены поисково-спасательной группы пришли к выводу, что это внешние части батискафа "Титан". Несколько позднее компания-оператор подводного аппарата официально подтвердила гибель всего экипажа батискафа.