Киркоров выдвинул свою версию гибели батискафа "Титан": певец верит в мистику

Киркоров призвал не беспокоить места упокоения после гибели экипажа батискафа "Титан" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный артист России, исполнитель Филипп Киркоров прокомментировал гибель экипажа батискафа "Титан". По словам певца, ему до последнего верилось в чудо.

"И снова с этим великим кораблем связана трагедия, и снова совпадения, мистика даже какая-то", - отметил певец в своем телеграм-канале.

Также по словам Киркорова, оставшиеся на дне океана обломки "Титаника" являются местом упокоения, потому не стоит его тревожить ради развлечения.

"Нельзя, друзья, нельзя "играться" в такое, беспокоить место трагедии, которое видело боль, трагедию и отчаяние. Вот и снова "Титаник" забрал жизни", - добавил Киркоров.

Кроме того, по мнению артиста, после данного происшествия необходимо прекратить спуски к утонувшему судну. Это не место для развлечений, считает исполнитель.

Напомним, 19 июня стало известно о пропаже в Атлантическом океане подводного спускаемого аппарата, который используется для доставки туристов к затонувшему "Титанику". Вечером в четверг, 22 июня, на дне Атлантического океана были найдены обломки, после их осмотра члены поисково-спасательной группы пришли к выводу, что это внешние части батискафа "Титан". Несколько позднее компания-оператор подводного аппарата официально подтвердила гибель всего экипажа батискафа.