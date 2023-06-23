Евросоюз ввел санкции против нескольких глав российских регионов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз ввел санкции в отношении нескольких глав регионов России. Соответствующие изменения были опубликованы в официальном журнале ЕС.

Так, в санкционный список вошли губернатор Воронежской области Александр Гусев, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Магаданской области Сергей Носов и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Кроме того, под санкции попали глава Ставропольского края Владимир Владимиров и глава республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Помимо этого, ЕС ввел санкции в отношении омбудсмена в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой.

Напомним, очередные антироссийские санкции в Евросоюзе начали обсуждать в марте этого года. Тогда руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что новый пакет санкций против Российской Федерации будет направлен на то, что бы сделать невозможным обход уже существующих рестрикций.

В среду, 21 июня, постпреды ЕС в ходе заседания в Брюсселе согласовали 11-й пакет антироссийских санкций, а в пятницу, 23 июня, рестрикции вступили в силу. По словам посла Польши в Евросоюзе Анджея Садося, новые санкции коснулись 70 россиян.

В свою очередь, президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что санкционные ограничения, введенные в отношении России, пойдут стране только на пользу.