Рябков: Россия не должна будет уведомлять США об испытаниях дрона "Посейдон" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия по нынешним соглашениям между Москвой и Вашингтоном не будет уведомлять американские руководство о планах проведения испытаний морского беспилотника "Посейдон". Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.

По словам Рябков, соглашения 1980-х годов, в частности прошлого века, предполагает обмен уведомлений о пусках МБР и БРПЛ и проведении масштабных учений стратегических сил.

"Нет, не должны. Есть серия соглашений 1980-х годов, в основном прошлого века, которые предполагают обмен уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ, а также о проведении масштабных учений стратегических сил. Ни то ни другое не относится к этой перспективной систем. Кроме того, вообще испытательные мероприятия такого рода не попадают под какие бы то ни было верификационные механизмы и не могут подпадать", - заявил замглавы МИД.

Напомним, первые испытания подводного российского беспилотника "Посейдон" должны начаться летом этого года с морского носителя - атомной подводной лодки "Белгород".