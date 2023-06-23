Океанолог Сагалевич считает, что взрыв батискафа "Титан" случился до подхода к "Титанику"

"Титан" взорвался до подхода к "Титанику" Фото: REUTERS

Взрыв батискафа "Титан" произошел до его подхода к затонувшему "Титанику" в водах Атлантического океана. Такое мнение выразил океанолог, создатель знаменитых глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», с которых осуществлялись документальные съемки для фильма «Титаник», Анатолий Сагалевич.

- Нет, я думаю до "Титаника" они не дошли, он лежит на отметке 3800, а по моим оценкам аппарат взорвался в толще воды на глубине 3400-3500 метров. Сразу после того, как была потеряна связь. Это легко вычислить, у них сеансы связи были каждые 15 минут и глубина аппарата каждый раз фиксировалась, - рассказал Сагалевич сайту KP.RU.

Напомним, 19 июня спустя чуть более часа с момента погружения "Титана" в воды Атлантики связь с батискафом внезапно прервалась. На борту "Титана" находились пять богатейших людей мира, запас кислорода на них был рассчитан на 96 часов.

22 июня спасатели нашли обломки на дне Атлантического океана, опознав в них внешние части "Титана". Позже компания-оператор подводного аппарата OceanGate официально признала находившихся на борту батискафа погибшими.

KP.RU рассказал, кто же находился на борту злополучного "Титана", а также привел все версии гибели батискафа и его мистические связи с "Титаником".