ВСУ обстреляли Геническ, в окрестностях города прозвучало несколько взрывов Фото: REUTERS

В Геническе Херсонской области прогремели взрывы днем в пятницу, 23 июня. Как стало известно, не менее трех взрывов были замечены над жилыми кварталами города.

Как стало известно, взрывы произошли около 14:00 по московскому времени. По предварительным данным, по городу ударили Вооруженные силы Украины, сообщает ТАСС.

Между тем, по данным Минобороны, ВСУ продолжают активно предпринимать попытки наступления на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции.

Также глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил, что Вооруженные силы Украины снизили активность и занимаются перегруппировкой. По информации Шойгу, после проведения активных боевых действий в течении шестнадцати дней сторона противника понесла существенные потери как в личном составе, так и в технике.