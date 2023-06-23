МИД: Россия расширила запрет на въезд представителям ЕС в ответ на 11-й пакет санкций

МИД: Россия расширила запрет на въезд представителям ЕС в ответ на 11 пакет санкций Фото: REUTERS

МИД России сообщил, что Москва расширила перечень рестрикций в отношении представителей Евросоюза в ответ на принятие 11 пакета антироссийский санкций ЕС. В ведомстве подчеркнули, что новые ограничения ЕС нелегитимны и подрывают международно-правовые нормы.

“В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым <...> запрещен въезд на территорию нашего государства”, — отмечается в сообщении МИД.

В стоп-лист вошли сотрудники силовых ведомств стран Евросоюза, а также члены представители государственных и коммерческих организаций европейских государств, причастные к финансированию киевского режима. Также рестрикции были наложены на парламентариев ЕС, продвигающих линию на противодействие России.

Напомним, днем ранее стало известно, что в новый пакет антироссийских санкций вошли 70 россиян, 30 юридических лиц, а также запрет на поставки нефти по южной ветке трубопровода “Дружба” и на въезд в Евросоюз российских прицепов с товарами.

Французский политик Флориан Филиппо предупреждал, что новые антироссийские санкции могут спровоцировать конфликт ЕС со всем миром, поскольку они направлены не против России, а против несогласных с политикой Евросоюза в отношении России стран.