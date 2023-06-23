Замглавы ГУР Украины Скибицкий: активные бои ожидаются в ближайшие три месяца Фото: Александр КОЦ

В ближайшие три месяца можно ожидать активные бои в зоне боевых действий. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Скажу так, в ближайшие 2-3 месяца будут активные боевые действия. Речь идет как о наступлении, так и об обороне", - приводит слова Скибицкого "РБК-Украина".

Также Скибицкий добавил, что украинские военнослужащие планируют держать ориентир на середину лета.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что украинские войска столкнулись с "бешеным сопротивлением" и серьёзными сложностями при попытках наступления.

Между тем, в российском Минобороны Вооруженные силы Украины активно предпринимают попытки наступления на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. При этом, с помощью грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", авиации и артиллерии на Времевском выступе на Южно-Донецком направлении успешно отражены три атаки ВСУ.