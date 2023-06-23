ТАСС: при ракетном обстреле ВСУ Геническа погибли два человека

ВС РФ успешно отражают атаки ВСУ Фото: пресс-служба Минобороны РФ

По предварительным данным, два человека погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Геничевска Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС с места событий.

ВСУ обстреляли Геничевск ракетами англо-французского производства Storm Shadow, один из снарядов, в том числе, угодил в одноэтажный дом.

Напомним, сайт KP.RU сообщал, что взрывы в Геничевске прогремели приблизительно в 14:00 по московскому времени.

Ранее Министерство обороны России сообщило о активных попытках ВСУ совершить наступление на трех направлениях, а именно на Южно-Донецком, Донецком и Запорожском. Все атаки были успешно отражены.

При этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил общий спад активности ВСУ из-за регулярных потерь противника в зоне проведения специальной военной операции, добавив, что те занимаются перегруппировкой.