Вдова и дети не приехали: Могилу Юры Шатунова в годовщину смерти усыпали белыми розами чужие люди

Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года Фото: Евгения ГУСЕВА

23 июня на Троекуровском кладбище Москвы прошла панихида по известному российскому певцу из группы “Ласковый май” Юрию Шатунову. При этом вдова и дети солиста не приехали на церемонию.

“Память о нем мы должны сохранять. И нужно творить во имя этого имени как можно больше добрых дел. Спаси Господи. Дай Бог, чтобы в вашей жизни все было хорошо”, — цитирует слова настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах Василия Бакулина Starhit.

При этом почтить память Шатунова в годовщину его смерти на кладбище собралось множество людей. Поклонники усыпали могилу артиста белыми розами. Тем временем, известно, что родственники Шатунова живут в Германии, и, вероятно, просто не смогли приехать на панихиду.

Напомним, Юрий Шатунов умер на 49-м году жизни. По словам PR-директора певца, причиной смерти артиста стал обширный инфаркт. Шатунову стало плохо, после чего он вызвал "скорую", однако скончался по пути в больницу. Позже эту информацию подтвердили и его родственники, добавив, что у врачей просто не было возможности реанимировать Шатунова.