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НовостиЗвезды23 июня 2023 13:43

Алла Пугачева расхвалила певца Максима Леонидова, сравнив его с Андреем Мироновым

Накачавшая губы Пугачева побывала на очередном концерте в Израиле
Дарья ЧИПУРНАЯ
Алла Пугачева ходит по концертам в Израиле

Алла Пугачева ходит по концертам в Израиле

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Улетевший за границу певец Максим Леонидов выступил с концертом в Израиле. Мероприятие посетила Алла Пугачева, которой так понравилось выступление, что артистка сравнила певца с великим советским актером Андреем Мироновым.

Об этом рассказал сам Леонидов, опубликовав соответствующий пост в соцсетях. "У меня просто нет слов. Алла Борисовна сравнила меня с Андреем Мироновым. После этого спешу домой гордиться", - сказал 61-летний певец.

Напомним, после спешного отъезда из России Пугачева проживает в Израиле вместе с мужем-иноагентом Максимом Галкиным* и детьми, а также пытается влиться в зарубежную тусовку. Одним из развлечений певицы за границей остается посещение концертов таких же покинувших пределы родины исполнителей. Пугачева уже побывала на выступлении Земфиры*, Манижи* и Бориса Гребенщикова*.

Ранее сайт KP.RU сообщил, что на самом деле актер Борис Галкин думает о Пугачевой, а также вскрыл правду о пристрастиях примадонны к казино.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России