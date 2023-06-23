Алла Пугачева расхвалила певца Максима Леонидова, сравнив его с Андреем Мироновым

Алла Пугачева ходит по концертам в Израиле Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Улетевший за границу певец Максим Леонидов выступил с концертом в Израиле. Мероприятие посетила Алла Пугачева, которой так понравилось выступление, что артистка сравнила певца с великим советским актером Андреем Мироновым.

Об этом рассказал сам Леонидов, опубликовав соответствующий пост в соцсетях. "У меня просто нет слов. Алла Борисовна сравнила меня с Андреем Мироновым. После этого спешу домой гордиться", - сказал 61-летний певец.

Напомним, после спешного отъезда из России Пугачева проживает в Израиле вместе с мужем-иноагентом Максимом Галкиным* и детьми, а также пытается влиться в зарубежную тусовку. Одним из развлечений певицы за границей остается посещение концертов таких же покинувших пределы родины исполнителей. Пугачева уже побывала на выступлении Земфиры*, Манижи* и Бориса Гребенщикова*.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России