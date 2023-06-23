Врач предупредила об опасности неправильного хранения молочных продуктов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При неправильном хранении молочных и кисломолочных продуктов они могут быть опасны для здоровья. В жару там могут размножаться бактерии, которые приводят к проблемам с желудком. Об этом рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Наталья Герасименко.

Она также подчеркнула, что молочные продукты, пролежавшие на жаре более 15 минут, опасно употреблять.

Но не стоит забывать и о полезных свойствах молочных продуктов. Так например в сети набирает популярность рецепт «лунного молока», которое помогает для успокоения и расслабления. Об этом рассказал RT, цитируя диетолога Екатерины Матыскиной. По ее словам, этот напиток, в составе которого есть молоко, мед и корица, стоит употреблять на ночь, поскольку он поможет уснуть.

На фоне увеличения популярности молочной продукции, государственные органы решили проверить всех производителей данной продукции на наличие фальсификации. Такой шаг необходим, чтобы обеспечить максимальную безопасность конечных потребителей молочной продукции. «Известия» рассказали о проведении проверок.