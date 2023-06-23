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НовостиЗвезды23 июня 2023 13:59

"Откуда ему возвращаться, если он никуда не уезжал?": Директор Дмитрия Нагиева сделала важное заявление

Директор Дмитрия Нагиева заявила, что телеведущий не планирует покидать Россию
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Директор Дмитрия Нагиева заявила, что то телеведущий не планирует покидать Россию

Директор Дмитрия Нагиева заявила, что то телеведущий не планирует покидать Россию

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Директор актера и телеведущего Дмитрия Нагиева Елена Шайкина прокомментировала слухи об эмиграции артиста.

По словам Шайкиной, Дмитрий не покидал Россию, не покидает и не планирует. У него много работы на родине, заявила директор.

"Новые проекты идут один за другим, премьера за премьерой. Человек как работал в России, так и продолжает", - заявила Елена Шайкина изданию "Абзац".

Стоит отметить, что в 2022 году Нагиев стал редко появляться на публике и выходить на связь с поклонниками своего творчества.

Напомним, несколько дней назад актёра Дмитрия Нагиева заметили в московском районе Тушино на съёмках некоего фильма или сериала.

Между тем, уехавший за границу российский певец Максим Леонидов выступил с концертом в Израиле. Мероприятие посетила Алла Пугачева, которой так понравилось выступление, что она сравнила исполнителя с великим советским актером Андреем Мироновым.