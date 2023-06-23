"Откуда ему возвращаться, если он никуда не уезжал?": Директор Дмитрия Нагиева сделала важное заявление

Директор Дмитрия Нагиева заявила, что то телеведущий не планирует покидать Россию Фото: Борис КУДРЯВОВ

Директор актера и телеведущего Дмитрия Нагиева Елена Шайкина прокомментировала слухи об эмиграции артиста.

По словам Шайкиной, Дмитрий не покидал Россию, не покидает и не планирует. У него много работы на родине, заявила директор.

"Новые проекты идут один за другим, премьера за премьерой. Человек как работал в России, так и продолжает", - заявила Елена Шайкина изданию "Абзац".

Стоит отметить, что в 2022 году Нагиев стал редко появляться на публике и выходить на связь с поклонниками своего творчества.

Напомним, несколько дней назад актёра Дмитрия Нагиева заметили в московском районе Тушино на съёмках некоего фильма или сериала.

Между тем, уехавший за границу российский певец Максим Леонидов выступил с концертом в Израиле. Мероприятие посетила Алла Пугачева, которой так понравилось выступление, что она сравнила исполнителя с великим советским актером Андреем Мироновым.