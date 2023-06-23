NYT: наступления ВСУ идет медленно и не принесло Киеву быстрых прорывов Фото: REUTERS

Издание New York Times заявило, что наступление ВСУ не принесло никаких быстрых прорывов российской линии обороны и идет медленно.

“Но продвижение для Украины идет медленно, и даже сторонники американского способа признают, что начало контрнаступления пока не принесло никаких быстрых прорывов”, — пишут авторы статьи.

При этом, как отмечает издание, дальнейший успех наступления зависит от качества подготовки наступательных подразделений ВСУ, проходивших обучение в странах НАТО.

Тем временем французская газета Le Monde уже рассказывала, как украинские бойцы шокировали французских инструкторов НАТО своими криками и плохой слаженностью.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что союзники Зеленского вполне осознанно отправляют бойцов ВСУ на верную смерть. Он отмечал, что из-за высокомерного желания показать единство в поддержке Украины страны Запада проводят слишком быстрое обучение украинских военных, недостаточное для подготовки наступательных подразделений.

При этом склады оружия и боеприпасов союзников Зеленского, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, уже опустели из-за поддержки Украины.