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НовостиПолитика23 июня 2023 14:37

NYT: Наступление ВСУ идет медленно и не приносит Киеву прорывов

Издание отмечает, что дальнейшие успехи зависят от уровня подготовки бойцов ВСУ, прошедших обучение в странах НАТО
Сергей ЧИКОВ
NYT: наступления ВСУ идет медленно и не принесло Киеву быстрых прорывов

NYT: наступления ВСУ идет медленно и не принесло Киеву быстрых прорывов

Фото: REUTERS

Издание New York Times заявило, что наступление ВСУ не принесло никаких быстрых прорывов российской линии обороны и идет медленно.

“Но продвижение для Украины идет медленно, и даже сторонники американского способа признают, что начало контрнаступления пока не принесло никаких быстрых прорывов”, — пишут авторы статьи.

При этом, как отмечает издание, дальнейший успех наступления зависит от качества подготовки наступательных подразделений ВСУ, проходивших обучение в странах НАТО.

Тем временем французская газета Le Monde уже рассказывала, как украинские бойцы шокировали французских инструкторов НАТО своими криками и плохой слаженностью.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что союзники Зеленского вполне осознанно отправляют бойцов ВСУ на верную смерть. Он отмечал, что из-за высокомерного желания показать единство в поддержке Украины страны Запада проводят слишком быстрое обучение украинских военных, недостаточное для подготовки наступательных подразделений.

При этом склады оружия и боеприпасов союзников Зеленского, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, уже опустели из-за поддержки Украины.