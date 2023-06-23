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НовостиПроисшествия23 июня 2023 14:36

Сальдо сообщил об ударе ВСУ по частному сектору в Геническе ракетами Storm Shadow

По словам Сальдо, информация о разрушениях и пострадавших уточняется
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Сальдо сообщил о ракетном ударе ВСУ по частному сектору в Геническе ракетами Storm Shadow

Сальдо сообщил о ракетном ударе ВСУ по частному сектору в Геническе ракетами Storm Shadow

Фото: REUTERS

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ могли обстрелять Геническ и Скадовск с помощью четырех ракет Storm Shadow.

По словам Сальдо, удар пришелся по жилой инфраструктуре двух городов. Данные о разрушениях и пострадавших сейчас уточняются.

"Около двух часов дня украинские неонацисты нанесли удар по жилой инфраструктуре Геническа и Скадовска. Предположительно, выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow", - заявил Сальдо в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что предварительно от обстрела погибли два мирных жителя Геническа. Об этом сообщили региональные власти.