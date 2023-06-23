Экономист Беляев усомнился, что курс биткоина вернется к 60 тысячам долларов Фото: REUTERS

Курс биткоина не основывается на экономической ситуации и сильно подвержен различным спекулятивным настроениям на рынке, поэтому его возвращение к курсу в 60 тысяч долларов маловероятно. Такое мнение выразил финансовый эксперт Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру».

Он также подчеркнул, что его рост можно объяснить появлением информации, что в России могут разрешить майнинг при уплате налогов. Второй причиной можно назвать информацию о цифровом рубле.

При этом недавно курс биткоина резко подскочил в четыре раза и его цена составляла 138 тысяч долларов. Это произошло из-за проблем американского подразделения биржи Binance с регуляторами США. Об этом рассказали на портале «ФАН», подчеркнув, что этот курс продержался всего несколько секунд.

На портале RT рассказали, что, по данным площадки CoinDesk, 21 июня курс биткоина вырос на 11% и торговался за 29,703 тысячи долларов.