Россиянам назвали трендовые сочетания цветов летом 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летом 2023 года в тренде будут вези ярко-желтого, малиново-красного и нежно-розового оттенка. Именно эти цвета будут удачно смотреться в летнем гардеробе. Об этом «Газете.Ru» рассказала стилист Анастасия Симагамбетова.

— Чем дальше желтый от лица, тем легче его использовать в своем образе. К этому цвету подбирайте зеленые оттенки, например, classic green. Пробуйте образы с фиолетовым, ярко-оранжевым или оттенками розового, — подчеркнула Симагамбетова.

При этом не стоит при выборе одежды на лето забывать и о некоторых правилах, которые помогут лучше перенести жару. Врач-косметолог Екатерина Титушкина посоветовала выбирать одежду из льна и хлопка, поскольку это самые дышащие материалы.

От одежды из плотных материалов стоит отказаться в летний сезон, поскольку она может нарушать тепловой баланс, что позже приведет к неприятному запаху и локальным раздражениям на коже. Эти советы косметолога опубликовали «Известия».