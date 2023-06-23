Что произошло за день: главные события 23 июня

Пассажиры взорвавшегося в Атлантике батискафа «Титан» погибли безболезненно Фото: REUTERS

Профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти заявила, что члены потерянного в Атлантике батискафа “Титан” погибли безболезненно в результате “невероятно быстрого” взрыва на глубине.

Москва расширила перечень рестрикций в отношении представителей Евросоюза в ответ на принятие 11 пакета антироссийский санкций ЕС.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал новое исследование, из которого следует, что президенту России Владимиру Путину доверяют 78,9% сограждан, а деятельность главы государства одобряют 76,1% респондентов.

Бывший президент США Барак Обама признал, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения к России в 2014 году.

Тем временем командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что российская армия выстроила прочную линию обороны и отлично предугадывает действия украинских подразделений, а советник Зеленского Михаил Подоляк переложил ответственность за отсутствие успехов ВСУ на Запад.

Вслед за Киевом и Ивано-Франковском всеобщую мобилизацию объявили в украинском Чернигове. Всем военнообязанным украинцам в возрасте от 18 до 59 лет предписали в десятидневный срок явиться в местные военкоматы и напомнили об уголовной ответственности за неявку.