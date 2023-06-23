Депутат Вассерман считает, что отмена ЕГЭ не снизит стресс у выпускников Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Зачастую повышенный стресс перед ЕГЭ у выпускников связан с тем, что он сочетает в себе два формата аттестации — выпускную и вступительную. Таким мнением поделился член думского Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с «Газетой.Ru».

— Думаю, что вряд ли есть смысл возвращаться к разделению выпускных и вступительных экзаменов. Тут напряжение может снизиться только по мере осознания, что жизнь не кончается вступительным экзаменом и даже провалом на вступительном экзамене, — подчеркнул Вассерман.

При этом министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что в процедуру сдачи ЕГЭ в 2024 не будут вносить никаких серьезных изменений. Это позволит выпускникам понимать алгоритм сдачи экзамена и не испытывать дополнительного стресса.

Также он подчеркнул, что все возможные изменения будут объявлены до начала нового учебного года. Эти слова министра опубликовали на портале Пятого канала.

Ранее же стало известно, что в Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ. С таким предложением выступили во фракции ЛДПР, объясняя это тем, что формат Единого госэкзамена оказался неэффективным и изжил себя как инструмент. Об этом рассказали на сайте «Российской газеты».