Мантуров: ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С Фото: REUTERS

Российские воздушно-космические силы получили новую партию истребителей Су-35С. Об этом говорится в заявлении вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова.

"Партию новых Су-35С передал Минобороны Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации. Боевые машины уже находятся на аэродроме базирования", - говорится в сообщении Минпромторга.

Как стало известно, все боевые машины прошли заводские испытание и тестирование в воздухе в различных рабочих режимах. По словам Мантурова, Су-35С является одним из лучших оперативно-тактических самолетов в мире, способный выполнять широкий спектр задач.

Между тем, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия по нынешним соглашениям между Москвой и Вашингтоном не будет уведомлять американские руководство о планах проведения испытаний морского беспилотника "Посейдон".