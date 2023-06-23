"Сказки не случилось, брак потерпел крах": Певица Наталья Сенчукова высказалась о разводе молодого сына Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сын известных российских исполнителей Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий женился в прошлом году. Однако в 2023 году стало известно о том, что в семье наследника певцов произошел разлад. Наталья Сенчукова рассказала о возможных причинах развода.

По словам известной матери, сын ничего не говорил ей о проблемах в браке, а после в один из дней просто поставил родителей перед фактом.

"Да, Вася и Даша развелись уже достаточно давно, видимо, брак что-то нарушил, стал каким-то триггером. Может, уже до свадьбы существовали какие-то проблемы, тут умудренным опытом-то разобраться сложно, а молодым - тем более. Видимо, была какая-то трещина, которая потом, к сожалению, стала увеличиваться", - заявила певица.

На данный момент Василий и Дарья не общаются. Разлад оказался психологически сродным для обоих. Василий уже закрутил роман с девушкой по имени Валерия. Как стало известно, сын уже познакомил звездных родителей со своей новой избранницей, пишет StarHit.

Напомним, Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин по праву считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Они более 30 лет счастливы вместе, а 12 февраля 1999 году на свет появился их сын Василий.