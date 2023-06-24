МО РФ показало, как сапёры расчищают заминированные территории в Белгородской области Фото: Минобороны РФ

Минобороны России показало видео работы инженерно-саперных подразделений российской армии, зачищающих территории Новой Таволжанки в Белгородской области от взрывоопасных предметов ВСУ.

“Украинские террористы, отступая из населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области, оставили после себя мины и боеприпасы, которые необходимо в кратчайшие сроки обезвредить”, — отметили в Минобороны.

При этом саперы полка ЗВО ищут неразорвавшиеся снаряды украинской артиллерии, а также обследуют не только дома и дороги, но и лесной массив около населенного пункта. Вернувшимся в свои дома жителям рекомендуют в случае обнаружения опасных предметов обращаться к участковому.

“Противопехотные мины и неразорвавшиеся боеприпасы – это то, что находят в лесу, собственных садах и огородах местные жители”, — подчеркнули в ведомстве.

Минобороны подчеркивает, что даже обученные специалисты ведут поисковые работы на безопасном друг от друга расстоянии и исследуют территорию при помощи специальных приборов, поскольку любая спешка и небрежность может стоить жизни, а мины могут находиться на глубине до 30 сантиметров под землей.

“Сапёры расчищают заминированные территории. Находят все новые свидетельства бесчинств ВСУ. Множество воронок. Это все подтверждает, то, что украинские националисты не щадят никого, в т.ч. мирное население”, — резюмировали в Минобороны.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что киевский режим не прекратит проведение террористических актов по всему миру и никогда не станет другим.

При этом уже даже западные издания начинают отмечать обилие нацистской символики в рядах ВСУ. Как отмечает The New York Times, власти Украины отрицают наличие нацистской идеологии в стране, однако могут, по мнению издания, лишиться поддержки со стороны Запада из-за такой двойственности в отношении символов режима, “на уничтожение которого Запад потратил более полувека”.