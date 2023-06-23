"Пока украинцы не закончатся": Небензя назвал условие, когда Запад позволит Киеву вести переговоры

Небензя назвал условие, когда Запад позволит Киеву вести переговоры Фото: REUTERS

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил о том, что страны Запада не дадут Киеву вести никакого разговора о мире.

"Запад не даст вести Украине никакого разговора о мире, пока украинцы не закончатся", - заявил постпред РФ.

Между тем, постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по инциденту с Каховской ГЭС говорил о том, что украинские военные атаковали Каховскую ГЭС для того, чтобы получить возможность перегруппировать свои силы.

Сейчас Херсонская область приходит в себя после затопления из-за разрушения плотины Каховской ГЭС. Работы ведутся под непрекращающимися обстрелами украинской армии, которая пытается сорвать восстановление региона. Вода продолжает уходить с территории Херсонщины.