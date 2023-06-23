Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 июня 2023 16:04

"Пока украинцы не закончатся": Небензя назвал условие, когда Запад позволит Киеву вести переговоры

Небензя заявил, что Запад не даст Киеву вести переговоры, пока украинцы не закончатся если влезет
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Небензя назвал условие, когда Запад позволит Киеву вести переговоры

Небензя назвал условие, когда Запад позволит Киеву вести переговоры

Фото: REUTERS

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил о том, что страны Запада не дадут Киеву вести никакого разговора о мире.

"Запад не даст вести Украине никакого разговора о мире, пока украинцы не закончатся", - заявил постпред РФ.

Между тем, постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по инциденту с Каховской ГЭС говорил о том, что украинские военные атаковали Каховскую ГЭС для того, чтобы получить возможность перегруппировать свои силы.

Сейчас Херсонская область приходит в себя после затопления из-за разрушения плотины Каховской ГЭС. Работы ведутся под непрекращающимися обстрелами украинской армии, которая пытается сорвать восстановление региона. Вода продолжает уходить с территории Херсонщины.