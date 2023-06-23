Сальдо: Чонгарский мост непригоден для движения на 15-20 дней из-за обстрела ВСУ

Сальдо: Чонгарский мост непригоден для движения на ближайшие 15-20 дней из-за обстрела ВСУ Фото: RT

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Чонгарский мост после обстрела со стороны ВСУ пострадал значительно сильнее, чем предполагалось ранее.

“К сожалению, мост поврежден намного серьезные, чем мы первоначально думали. Мост в ближайшие 15-20 дней, даже, может быть, больше, пока проводятся там работы, исследуют, что с ним делать, непригоден для передвижения”, — сказал Сальдо в эфире телеканала “Россия 24”.

Напомним, ранним утром 22 июня украинская армия нанесла ракетный удар по Чонгарскому мосту на границе Херсонской области и полуострова Крым.

СКР сообщил, что всего ВСУ нанесли четыре удара по мосту, однако только одна попала непосредственно по дорожному полотну. К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.

Тем временем Сальдо подчеркнул, что удар по гражданской инфраструктуре является очень символичным, поскольку именно в День памяти и скорби - в день начала Великой Отечественной войны - киевский режим решил продемонстрировать свою историческую преемственность с нацистской Германией.