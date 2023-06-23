ФАТФ решила не включать Россию в штрафные черный и серый списки Фото: ТАСС

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) решила не включать Россию ни в какие штрафные списки.

“Россия не будет включена ни в серый, ни в черный список финансово неблагонадежных стран”, — говорится в итоговом заявлении пленарного заседания группы.

При этом в заявлении напомнили, что ФАТФ приостановила участие России в работе группы из-за текущего конфликта на Украине.

Напомним, ФАТФ заявила о приостановке членства России в организации в феврале текущего года, при этом призвала РФ продолжать выполнять финансовые обязательства и внедрять стандарты межправительственной организации.

Росфинмониторинг счел данное решение политизированным и безосновательным, однако заявил о готовности продолжать выполнение обязательств по предотвращению отмывания денег в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

При этом директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин недавно принял участие в работе форума Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), являющейся аналогом ФАТФ.