Подоляк раскритиковал Обаму за слова о желании жителей Крыма жить в России Фото: REUTERS

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил экс-президента США Барака Обаму в якобы попытке оправдать ошибки американского руководства в 2014 году.

“Может, пришло время признавать критические ошибки, а не придумывать новые оправдания?”, — написал Подоляк у себя на странице в Twitter.

Ранее Барак Обама выступил с неожиданным заявлением о том, что многие русскоговорящие жители полуострова искренне поддерживали идею присоединения к России в 2014 году.

По мнению Подоляка, подобные публичные заявления объясняют то, что в мире якобы практически не существует международного права и почему крупный бизнес не хочет уходить с российского рынка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал заявления экс-президента США и отметил, что в них есть “рациональные зерна”. Также представитель Кремля напомнил, что на Украине была фракция поддержки Москвы и практически все население Крыма выступало за вступление в состав Российской Федерации.

При этом, по мнению Подоляка, в неудачах ВСУ в текущем наступлении также виноват Запад, который якобы долгое время не поставлял Украине необходимое оружие, в то время как российская армия создавала качественную линию обороны в новых регионах России.