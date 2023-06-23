ЦБ ужесточит выдачy необеспеченных потребительских кредитов с 1 сентября 2023 Фото: REUTERS

В Банке России с 1 сентября 2023 года ужесточается регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов с помощью повышения надбавок к коэффициентам риска.

"Центробанк повышает с 1 сентября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Данная мера необходима для накопления макропруденциального запаса капитала и повышения устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам", - сказано в сообщении регулятора.

Новшества повлияют на кредитные карты, где уровень полной стоимости кредита выше, чем по кредитам наличными. Под них попадет 82% по кредитным картам и 66% по выдачам кредитов наличными. В среднем уровень надбавки вырастет с 0,21 до 0,89. В связи с тем, что надбавки будут применяться к вновь предоставленным кредитам, запас капитала начнет накапливаться также постепенно. Повышение надбавки может спровоцировать замедление роста потребкредитования, но зато таким образом увеличится устойчивость банков в случае роста потерь по потребительским кредитам.

Ранее стало известно, что объем проблемной задолженности по кредитным картам в России в мае 2023 года составил 225 миллиардов рублей.