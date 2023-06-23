ЕС запретил экспорт электрических и гибридных автомобилей в Россию

Евросоюз запретил экспорт в Россию люксовых, электрических и гибридных автомобилей Фото: REUTERS

Евросоюз в рамках 11 пакета антироссийских санкций запретил экспорт в Россию люксовых, а также всех электрических и гибридных автомобилей, в том числе и бывших в употреблении.

“Расширение запрета на экспорт автомобилей класса "люкс" на все новые и подержанные автомобили с объемом двигателя выше определенного... и на все электро- и гибридные автомобили”, — следует из заявления Еврокомиссии.

Напомним, в новый пакет санкций Евросоюза также вошли 70 россиян, 30 юридических лиц, а также запрет на поставки нефти по южной ветке трубопровода “Дружба” и на въезд в Евросоюз российских прицепов с товарами.

При этом основной упор в новом пакете санкций европейские политики сделали на пресечение деятельности тех стран, которые не согласны с политикой Евросоюза в отношении России и помогают ей обходить эти санкции. Французский политик Флориан Филиппо считает, что ЕС может таким образом спровоцировать конфликт со всем миром.

Тем временем Евросоюз начал работу над 12-м пакетом антироссийских санкций, когда еще официально не был принят 11-й пакет ограничений.

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино называл постоянное введение новых санкций против России “нескончаемой шуткой”, показывающей неэффективность ранее введенных рестрикций.