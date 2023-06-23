Роспотребнадзор рекомендовал регионам подготовиться к мерам профилактики против чумы

Роспотребнадзор рекомендовал регионам подготовиться к мероприятиям против чумы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Роспотребнадзоре рекомендовали региональным властям подготовиться к мероприятиям, направленным против распространения и завоза чумы. Об этом гласит соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России.

Согласно документу, опубликованному на сайте официальных опубликований, высшим должностным лицам российских субъектов рекомендуется обеспечить готовность соответствующих органов и медицинских организаций к проведению противочумных мероприятий. Данная мера необходима с учетом эпидемических рисков.

До этого в ведомстве сообщили, что в России с 2017 года не регистрировались заболевания человека чумой, а ситуация по природным очагам на границах страны находится на контроле соответствующих органов.

Ранее стало известно о том, что в Монголии выявили 137 природных очагов бубонной чумы в 17 регионах страны, в том числе расположенных на границе с Россией и Китаем.