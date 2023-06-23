Госдеп: эксперты МИД России, США, КНР, Франции и Британии провели встречу в Каире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдепартамент США сообщил, что эксперты МИД и Минобороны России, Соединенных Штатов, Китая, Франции и Великобритании провели рабочую встречу в Каире. На встрече обсуждались пути снижения стратегических рисков, а также ядерные доктрины стран.

“Организованная США рабочая встреча экспертов из министерств иностранных дел и министерств обороны КНР, Франции, Российской Федерации и Великобритании прошла в Каире 13 -14 июня, обсуждалось снижение стратегических рисков, а также ядерные доктрины и политика в этой сфере”, — отметили в Госдепе.

Также в сообщении ведомства указано, что США в данный момент являются председателями диалога группы стран - обладателей ядерного оружия на тему “Договора о нераспространении”.

При этом, как отмечал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, американское ядерное оружие размещено на просторах Европы, а сам факт наличия в руках президента США Джо Байдена такого оружия является “бедой”.