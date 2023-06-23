Зеленский поручил уволить военкома Одессы, у которого СМИ нашли виллу в Испании Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить подозреваемого в коррупции военкома Одесской области Евгения Борисова. Об этом глава Украины сообщил в телеграм-канале.

Как стало известно, семья Борисова приобрела недвижимость в Испании на $4,5 млн после того, как Киев объявил военное положение в прошлом году.

"Дал срочное поручение главкому ВСУ Залужному немедленно освободить от должности, так называемого одесского военкома - начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна", - написал Зеленский.

Также глава Украины заявил, что в срочном порядке поручил создать комиссию под руководством первого замминистра обороны Украины Александра Павлюка для проверки на предмет коррупции военкомов во всех украинских регионах.

Сутками ранее стало известно, что Зеленский освободил от должности посла в Белоруссии Игоря Кизиму, при этом, не назначив преемника. Данный указ опубликован на сайте украинского президента.