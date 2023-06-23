"Чуть не дошло до поножовщины": В Египте польский турист напал на россиянина

Польский турист напал на россиянина в Египте и оскорбил его семью Фото: Invest In Egypt

Польский турист напал на россиянина в египетском отеле и оскорбил его семью. Об этом сам россиянин рассказал РИА Новости.

“Сегодня, 23 июня, отдыхая в отеле Египта, я с семьей пошел на обед. В очереди за нами стоял польский гражданин. Мой сын прошел мимо него, не задев, но мужчина начал нелестно отзываться о нас, кричать на детей. Мелькали разные слова, а также призывы убраться отсюда”, — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что гражданин Польши был настроен очень агрессивно и разговаривал на повышенных тонах, при этом в какой-то момент он попытался начать драку и дело “чуть не дошло до поножовщины”. Россиянин подчеркнул, что в этом отеле отдыхает много туристов из других стран Европы, однако подобным образом себя никто не ведет.

Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что Польша является бесконечно враждебным образованием по отношению к нашей стране и в скором времени может заняться “историческим реваншизмом”.

Также, комментируя недавнее заявление польского президента Анджея Дуды о необходимости пристрелить Россию, как дикого зверя, он заявил что в переговорах “с такими ублюдками” как нынешний польский лидер просто нет смысла, а в 18 веке “просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием”.