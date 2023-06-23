Минюст РФ внес в список иноагентов доцента МГУ Михаила Лобанова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 23 июня Министерство Юстиции Российской Федерации расширило реестр иноагентов. Теперь в список попали доцент МГУ Михаил Лобанов*, бизнесмен Леонид Невзлин* и депутат Мосгордумы Евгений Ступин*.

В реестре иноагентов также, помимо вышеперечисленны, теперь есть: А.Е. Белик*, В.В. Боварь*, И.А. Колмановский*, Р.Р. Латыпов*. Помимо физических лиц список пополнили организации: "Движение сознательных отказчиков"* и комьюнити-центр "Действие"*.

Также в июне 2023 года Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр иноагентов политолога Орешкина*, издание "Проект"* и журналиста Романа Супер*.

При этом Минюст заявил о невозможности признания президентского центра Бориса Ельцина в Екатеринбурге иностранным агентом. Соответствующий ответ за подписью замглавы ведомства Олега Свириденко было направлено депутату Госдумы от Свердловской области Андрею Альшевских.

*признаны иноагентами на территории РФ