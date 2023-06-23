Newsweek: атомные подлодки США управляются такими же джойстиками, как и батискаф "Титан" Фото: EAST NEWS

Атомные подлодки ВМС США используют в управлении подобный геймпад, как и затонувший батискаф "Титан". Об сообщает издание Newsweek.

"Мне кажется, что на судне находилось немало оборудования из подручных материалов, сделанных на коленке", - сообщил изданию корреспондент CBS News Дэвид Поуг. Его в прошлом году основатель компании OceanGate Стоктон Раш приглашал прокатиться на батискафе.

Корреспондента также поразило, что управление таким аппаратом осуществлялось игровым джойстиком Logitech F710, который работает через bluetooth. В статье издания отмечается, что американские ВМС используют такие контроллеры на некоторых подводных лодках с 2018 года. Игровые контроллеры, приспособленные для таких целей, могут стоить меньше 30 долларов.

Напомним, 18 июня была потеряна связь с батискафом "Титан" спустя почти два часа после погружения в 700 км к месту крушения "Титаника". Вечером 22 июня были найдены обломки судна на расстоянии 200 - 500 метров от носовой части "Титаника".

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