На территории всей Украины звучит воздушная тревога Фото: REUTERS

На территории всей Украины объявили воздушную тревогу. Это подтверждают полученные данные официального ресурса по оповещению населения.

Воздушная тревога также действует в подконтрольных Украине районах ДНР, Запорожской и Херсонской области.

Как стало известно, в 21:50 по московскому времени был объявлен первый отбой, а через 6 минут, в 21:56 предупреждение отменили по всей территории Украины. В том числе и контролируемых Киевом районах Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Сутками ранее воздушную тревогу объявили в Киеве, в центре, на востоке и на юге Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Между тем, 23 июня в Геническе Херсонской области прогремели взрывы. Как стало известно, не менее трех взрывов были замечены над жилыми кварталами города.

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