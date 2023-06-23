Небензя: Россия не будет поддерживать поставки украинского зерна в богатые страны Фото: REUTERS

Россия не планирует оказывать содействие при поставках украинского зерна богатым странам запада. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, касаясь черноморской зерновой инициативы.

"Мы готовы и далее оказывать помощь нуждающимся развивающимся странам как зерном, так и удобрениями. Однако покрывать коммерческие поставки зерна с Украины богатым западным государствам под лозунгами защиты интересов нуждающихся мы не будем", - заявил Небензя.

Также постпред РФ напомнил, что в беднейшие страны мира было направлено менее 3% всего от совокупных поставок продовольствия.

Ранее постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил о том, что страны Запада не дадут Киеву вести никакого разговора о мире. Это будет продолжаться "пока все украинцы не закончатся", считает Небензя.

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