В ГД внесен законопроект, требующий раскрывать алгоритмы рекомендаций в Сети Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуму внесен законопроект, направленный на правовое регулирование в сфере использования рекомендательных алгоритмов предоставления информации в интернете. Текст документа размещен в электронной базе.

Инициатива предлагает внести поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Под рекомендательными технологиями предлагается понимать «информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории РФ».

Отмечалось, что владельцы интернет-сайтов, на которых применяются такие технологии, будут обязаны не допускать применение рекомендательных алгоритмов, которые нарушают права и законные интересы граждан.

При этом предлагается в обязательном порядке информировать пользователей о применении рекомендательных алгоритмов.

Как писал сайт KP.RU, 23 июня фракция ЛДПР внесла на рассмотрение в Госдуму проект закона об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в виде выпускного, а также вступительного экзамена в вузы.

Согласно поправкам в закон «Об образовании в РФ», ЕГЭ намерены заменить государственными экзаменами, которые выпускники начнут сдавать по программам общего образования для поступления в университеты.

Авторы инициативы считают формат ЕГЭ неэффективным, указывая на то, что такой экзамен не отражает реального уровня знаний. Отмечалось, что этот экзамен изжил себя как инструмент оценки.