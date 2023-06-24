В Первоуральске загорелась кровля жилой пятиэтажки на 200 квадратных метрах Фото: соцсети

В Первоуральске Свердловской области кровля 5-этажного жилого дома загорелась на 200 квадратных метрах, эвакуировано 65 человек, об этом сообщил сайт URAL.KP.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В пятницу в 21.56 (19.56 мск) поступило сообщение о пожаре в Первоуральске на улице Ильича», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит кровля 5-этажного жилого дома, по оперативной информации площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Как писал сайт URAL.KP.RU, на месте ЧП работают 19 сотрудников МЧС. Прибыло десять машин пожарно-спасательной техники. Из дома пожарные эвакуировали 53 человека, включая девять детей.

Уточнялось, что еще 12 человек, в том числе четыре ребенка, спасены с помощью спасательных устройств. Информации о пострадавших не поступало.

Позже в МЧС сообщили, что пожар был локализован на площади в 450 квадратных метров. Борьба с пламенем продолжалась.