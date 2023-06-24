Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины, об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Отмечалось, что сигнал тревоги звучит в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях Украины.

Как писал сайт KP.RU, на территории всей Украины объявили воздушную тревогу. Кроме того, сигнал звучит и на подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

22 июня воздушную тревогу объявляли в Киеве и Киевской области, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Украинцев никому не жалко – ни американцам, ни англичанам, ни немцам (подробнее)